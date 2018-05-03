Трамп заявил, что мировые проблемы не оставляют времени на раздумья о «сговоре» с РФ

ВАШИНГТОН, 3 мая. / ТАСС /. Президент США Дональд Трамп признался, что мировые проблемы не оставляют ему времени на раздумья о так называемом сговоре с российскими властями, учитывая, что его не было. Об этом он написал в среду в своем Twitter.

Глава Белого дома процитировал высказывание своего адвоката Джона Доуда, датированное мартом 2018 года. По словам юриста, обсуждение «сговора» «мешает работе президента Соединенных Штатов».

"С Северной Кореей Китаем , Ближним Востоком и всем остальным не так уж много времени на то, чтобы думать об этом, особенно, учитывая, что не было никакого российского «сговора», — отметил Трамп.

Ранее Белый дом сообщил о том, что другой адвокат главы государства Тай Кобб уйдет в отставку со своего поста в конце текущего месяца. Кобб в том числе занимается в команде юрисконсультов Трампа взаимодействием со спецпрокурором Робертом Мюллером , ведущим расследование о приписываемых России попытках вмешательства в американские президентские выборы и сговоре Трампа с Москвой

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.