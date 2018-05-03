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Трамп заявил, что мировые проблемы не оставляют времени на раздумья о «сговоре» с РФ
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Трамп заявил, что мировые проблемы не оставляют времени на раздумья о «сговоре» с РФ 

ТАСС 16 минут назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признался, что мировые проблемы не оставляют ему времени на раздумья о так называемом сговоре с российскими властями, учитывая, что его не было. Об этом он написал в среду в своем Twitter.
Глава Белого дома процитировал высказывание своего адвоката Джона Доуда, датированное мартом 2018 года. По словам юриста, обсуждение «сговора» «мешает работе президента Соединенных Штатов».
"С Северной Кореей, Китаем, Ближним Востоком и всем остальным не так уж много времени на то, чтобы думать об этом, особенно, учитывая, что не было никакого российского «сговора», — отметил Трамп.
Ранее Белый дом сообщил о том, что другой адвокат главы государства Тай Кобб уйдет в отставку со своего поста в конце текущего месяца. Кобб в том числе занимается в команде юрисконсультов Трампа взаимодействием со спецпрокурором Робертом Мюллером, ведущим расследование о приписываемых России попытках вмешательства в американские президентские выборы и сговоре Трампа с Москвой.
Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.
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