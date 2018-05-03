РФ объяснила отказ от встречи с британцами

Посол России Великобритании не будет встречаться с британской межпартийной парламентской группой из-за празднования Дня Победы. Об этом говорится в Twitter российского дипломатического ведомства.

Глава британской группы Крис Брайант пригласил посла России Александра Яковенко через Twitter. «Мы несколько раз пытались позвонить, чтобы ответить на ваше письмо, но ответа не было. Предлагаю послу встретиться с парламентской группой в следующую среду в 14:30. Хорошо?» — написал Брайант.

Российское посольство в ответном твите поблагодарило его за приглашение, но отметило, что 9 мая празднуется День Победы. «Приглашаем вас и коллег-парламентариев присоединиться к нам на церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу в присутствии британских и российских ветеранов», — говорится в сообщении. В посольстве также отметили, что вскоре назовут другую дату встречи.