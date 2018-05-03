Лавров обсудит с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии

"В ходе переговоров, которые запланированы в Сочи, [министры] планируют обменяться мнениями по широкому кругу актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, обсудить состояние и перспективы российско-иорданского сотрудничества, — сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова . — Центральное место, как ожидается, займет ситуация в Сирии с акцентом на происходящее на юге этой страны, в частности, функционирование там зоны деэскалации, согласованной с участием России США и Иордании".

Кроме того, министры обменяются мнениями по обострению обстановки в секторе Газа и влиянию происходящих там событий на перспективы ближневосточного урегулирования.

По информации российского МИД, Лавров и ас-Сафади также затронут «представляющие наибольшую актуальность вопросы многопрофильного российско-иорданского взаимовыгодного сотрудничества».

Иорданская дипломатия

Иордания традиционно играет важную роль на Ближнем Востоке, в том числе из-за того, что королевство с момента его образования возглавляет династия Хашимитов. Иорданские монархи поддерживали дружественные отношения как с Россией, так и с западными странами, что способствовало укреплению их влияния не только в регионе, но и в мире.

Переговоры Лаврова и ас-Сафади в Сочи пройдут на фоне состоявшегося в понедельник визита в Амман госсекретаря США Майкла Помпео . Глава американского внешнеполитического ведомства был принят королем Абдаллой II и встретился с ас-Сафади. Как сообщили позднее в Госдепартаменте, речь шла о необходимости активизировать усилия по политическому урегулированию в Сирии, решению ближневосточного конфликта и противостоянию росту влияния Ирана в регионе.

Сирийское направление

Москва сотрудничала с Амманом на протяжении всего кризиса в Сирии. Иордания вошла в состав Международной группы поддержки Сирии. В июле 2017 года было достигнуто соглашение о ее участии вместе с Россией и США в создании зоны деэскалации на юге страны в районе города Дераа.

Однако в последние месяцы ситуация там осложнилась. Как указывали в МИД РФ, в районе Дераа отмечаются попытки сирийской оппозиции и запрещенных в РФ террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" "Исламское государство" при поддержке США создать автономию на юге Сирии, что может привести к расколу страны.

Обострению обстановки вокруг Сирии способствовали удары США, Великобритании Франции 14 апреля. По данным сирийских СМИ, новые, менее масштабные удары последовали 29 апреля и 1 мая, однако военные заинтересованных государств эти сведения не подтвердили. При этом, по данным некоторых региональных СМИ, удар 29 апреля мог быть нанесен с территории Иордании. В королевстве эти сообщения опровергли.

Также известно, что на территории Иордании находится более миллиона сирийских беженцев.