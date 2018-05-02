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Минобороны Израиля: страна ждет, что РФ будет учитывать ее интересы в сфере безопасности
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Минобороны Израиля: страна ждет, что РФ будет учитывать ее интересы в сфере безопасности 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Израиль принимает в расчет российские интересы в Сирии и надеется, что РФ также будет учитывать интересы еврейского государства в сфере безопасности. Об этом сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном в среду на сайте издания.
"У нас существует горячая телефонная линия между Армией обороны Израиля и российским контингентом, дислоцированным в Сирии. Мы всегда берем в расчеты российские интересы в Сирии и очень надеемся, что и Россия будет принимать в расчет интересы Израиля, связанные с нашей безопасностью", — сказал Либерман, отвечая на вопрос о возможности координации действий России и Израиля в Сирийской Арабской Республике.
По словам министра, Израиль не угрожает территориальной целостности Сирии, где «идет кровопролитная война уже много лет, погибло как минимум полмиллиона человек». Как подчеркнул собеседник издания, «чем раньше это закончится, тем раньше, я думаю, все бы могли вздохнуть спокойно».
Израиль настаивает на том, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта в Сирии и не принимает участия в переговорах по урегулированию в соседней арабской стране. При этом, по данным иностранных СМИ, израильская авиация регулярно осуществляет рейды на сирийской территории. Для того чтобы обезопасить военные силы двух государств от случайных столкновений на сирийской территории, осенью 2015 года Израиль и РФ наладили механизм деконфликтизации, для чего при Генштабе еврейского государства был создан специальный координационный центр.
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