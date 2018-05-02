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Посол России в Лондоне отказался встретиться с парламентариями из-за 9 мая
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Посол России в Лондоне отказался встретиться с парламентариями из-за 9 мая 

Газета.Ru 1 час назад
Глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант пригласил посла России в Великобритании Александра Яковенко 9 мая встретиться с британскими парламентариями, однако посольство России ответило, что 9 мая россияне празднуют День Победы, сообщает РИА «Новости».
"Мы пытались позвонить вам несколько раз, чтобы ответить на ваше письмо, но ответа не было. Предлагаю послу в следующую среду в 14.30 встретиться с парламентской группой", — написал Брайант в твиттере.
В свою очередь посольство поблагодарило его и подчеркнуло, что 9 мая состоится возложение венков и памятная церемония, и предложило выбрать для встречи другой день.
"Спасибо. 9 мая мы празднуем День Победы и приглашаем вас и ваших коллег по парламенту присоединиться к нам на церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу в 11 часов в присутствии британских и российских ветеранов Второй мировой войны. В скором времени мы свяжемся с вами, чтобы организовать встречу в другой день", — говорится в сообщении посольства.
Ранее посольство России направило в МИД Британии ноту после заявления G7 по делу Скрипалей.
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