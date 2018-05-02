Андрей Турчак поднялся на 58 строчку обновлённого рейтинга федеральных политиков от АПЭК 

Андрей Турчак поднялся на 58 строчку обновлённого рейтинга федеральных политиков от Агентства политических и экономических коммуникаций по итогам апреля: ранее он занимал в рейтинге 62 место. За этот месяц Турчак, в частности, обошёл в рейтинге Георгия Полтавченко, Александра Жукова, Наталью Тимакову, Евгения Школова. Влияние секретаря генсовета партии Андрея Турчака укрепляется на фоне роста внимания элиты и медиа к праймериз «Единой России», а также презентации политического проекта «ПолитСтартап», отметил один из авторов рейтинга, директор АПЭК Дмитрий Орлов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».