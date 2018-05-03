Кремль высказал пожелания Армении 

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Украина пожаловалась на «жесткий» досмотр Россией судов в Керченском проливе

FT сообщила о скором назначении Кудрина на «важный пост»

Россия указала на безответственность призывов к отмене вето в СБ ООН