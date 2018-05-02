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Немецкий политик призвал Германию ввести безвизовый режим с Россией
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Немецкий политик призвал Германию ввести безвизовый режим с Россией 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Немецкий политик от «Социально-демократической партии Германии» (СДПГ), председатель Германо-Российского форума МаттиасМаттиас Платцек рассказал в интервью газете Passauer Neue Presse о необходимости посредничества Ангелы Меркель в диалоге между Россией и Западом.
"До сих пор чувствуется, что Ангелу Меркель в Москве уважают. Она должна поехать в Россию и попытаться выступить посредником. Это абсолютно необходимо. Мы должны выйти из спирали эскалации", — заявил он.
Политик отметил, что такие вопросы, как поддержание мира, борьба с терроризмом, политика по отношению к беженцам и сирийский кризис, без России решать нельзя.
Он раскритиковал Дональда Трампа за его вклад в усиление напряженности в отношениях между Россией и Западом, напомнив о том случае, когда американский президент призвал Москву готовиться к ракетному удару США по Сирии.
"Когда ты пишешь в Twitter фразы типа «Россия, готовься», это безответственно. Это абсурд. Мы должны радоваться тому, что Россия в этой ситуации отреагировала очень рассудительно", — пояснил Платцек.
Политик также рассказал, как, на его взгляд, Германия и Россия могут улучшить свои отношения. Он напомнил, что 2017 году обе страны активно продвигали программы обмена студентами, и призвал развивать эти связи.
"И еще кое-что: мы должны ввести безвизовый режим для российских граждан, как минимум для школьников и студентов на первых порах", — добавил он.
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