Ещё
Путин поздравил Гергиева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поздравил Гергиева с 65-летием 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева с 65-летием, сообщает сайт Кремля.
"И в России, и во всем мире Вас знают как выдающегося дирижера, руководителя одного из ведущих музыкальных театров мира, как неординарного, творческого, увлеченного любимым делом человека, — говорится в поздравительной телеграмме. — Своей многогранной, востребованной деятельностью Вы обогащаете отечественное искусство, вносите уникальный вклад в сбережение богатейшего культурного, духовного наследия нашей страны, в развитие традиций подвижничества и благотворительности".
Глава государства пожелал знаменитому дирижеру здоровья, вдохновения и успехов.
Российская Газета: последние новости
Путин встретится в Сочи с президентом ФИФА Инфантино Москва запретила въезд на территорию РФ враждебно настроенных литовцев Захарова напомнила Хейли о неуплаченных в ООН взносах на $2,3 миллиона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию362
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»46
США начали военную операцию в Сирии319
Грузия определилась с российской политикой69
Над Арменией нависла новая угроза106
Видео
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение