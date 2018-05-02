Путин поздравил Гергиева

Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева с 65-летием, сообщает сайт Кремля.
"И в России, и во всем мире Вас знают как выдающегося дирижера, руководителя одного из ведущих музыкальных театров мира, как неординарного, творческого, увлеченного любимым делом человека, — говорится в поздравительной телеграмме. — Своей многогранной, востребованной деятельностью Вы обогащаете отечественное искусство, вносите уникальный вклад в сбережение богатейшего культурного, духовного наследия нашей страны, в развитие традиций подвижничества и благотворительности".
Глава государства пожелал знаменитому дирижеру здоровья, вдохновения и успехов.