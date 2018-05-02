Москва предостерегла от лишения РФ права вето

Дипломат отметил, что "безответственные пробросы по вето" вызвали "неоднозначную реакцию" у государств — членов ООН.

"Они не только не вписываются в реформенные дискуссии, но и не учитывают, что этот институт служит важнейшим компонентом ооновской системы сдержек и противовесов, стержневым элементом механизма принятия коллективных решений, стимулирующим членов Совета к поиску компромиссов. Обладание правом вето для всех постоянных членов Совета — не только привилегия, сколько, прежде всего, огромная ответственность. Вето — краеугольный камень архитектуры ООН, без которой она лишилась бы устойчивости", — сказал Сафронков.

По его словам, согласие всех постоянных членов "не только позволяет достигать договоренности, воплощенные в решениях Совета, но и обеспечивает весомые шансы на их реализацию".

"Иными словами, покушаться на вето недальновидно с политической точки зрения. Его отмена может привести к нарушению столь необходимого баланса интересов", — подчеркнул зампостпреда РФ, добавив, что вето — это одна из основ существующего миропорядка.

По вопросу расширения СБ ООН Сафронков повторил позицию РФ, согласно которой дополнительные места должны получить развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки.

"Такой подход, наряду с правом вето нынешних постоянных членов СБ, будет залогом того, что решения Совета продолжат носить сбалансированный характер", — пояснил дипломат.

Межправительственные переговоры о реформе Совбеза ведутся с 1992 года, но странам пока не удалось прийти к единому мнению по ключевым вопросам, в том числе по оптимальному составу СБ ООН, числу его постоянных и временных членов, а также порядку применения права вето.