Ещё
Трамп лично надиктовал справку о состоянии здоровья, заявил его бывший врач
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп лично надиктовал справку о состоянии здоровья, заявил его бывший врач 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании 2016 года лично надиктовал справку о блестящем состоянии своего здоровья, заявил тогдашний врач Трампа Харольд Борнстейн.
"Он сам надиктовал все это письмо, я это письмо не писал. Я все придумывал по ходу дела", — заявил Борнстейн телеканалу CNN.
Двустраничная справка о здоровье Трампа за подписью Борнстейна вызвала в свое время насмешки из-за преувеличенно оптимистичного тона. Там сообщалось, в частности, что Трамп «исключительно силен и вынослив» и будет «самым здоровым человеком, которого когда-либо избирали президентом США».
Борнстейн также заявил, что личный телохранитель Трампа впоследствии «ограбил» его офис, отняв у него документы о здоровье Трампа. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс на брифинге во вторник заявила, что Белый дом получил эти документы в установленном порядке.
РИА Новости: последние новости
Парламент Армении не смог избрать премьер-министра В Полисарио отрицают заявления о поддержки группировки Ираном Поставка Javelin стимулирует агрессию Киева, заявили в Госдуме
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародованы кадры избиения вдохновителя Майдана24
Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко17
Ким Чен Ын назвал место встречи с Трампом8
Украина теряет шанс остановить «Северный поток — 2»9
Убивший девушку подросток-игроман задержан и признался25
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение