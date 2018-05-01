В Армении не смогли избрать премьер-министра

Парламент Армении не смог избрать премьер-министра

Национальное собрание (парламент) Армении не смогло избрать во вторник новым премьер-министром страны единственного кандидата, лидера оппозиции Никола Пашиняна.

За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Обсуждение вопроса состоялось на специальном заседании законодательного органа.

Против кандидатуры Пашиняна проголосовали депутаты правящей Республиканской партии Армении.

Согласно конституции, через семь дней должны быть проведены новые выборы премьер-министра. Кандидатов во втором туре должны выдвигать уже не отдельные фракции, а как минимум одна треть от общего числа депутатов. Если главу правительства не изберут и во второй раз, то это приведет к автоматическому роспуску Национального собрания.

Пашинян, который с 13 апреля руководил массовыми акциями протеста в Армении, является единственным кандидатом в премьеры. Его выдвинула возглавляемая им оппозиционная фракция "Елк" (Исход). Демонстранты 23 апреля добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна и требовали назначить на эту должность Пашиняна.

Кандидата от "Елк" поддержали две другие фракции парламента — блок "Царукян" и "Дашнакцутюн". Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте, следовательно, для избрания премьера требовались голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.

Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян ранее заявил, что партия не будет препятствовать кандидату, если его выдвинут все три остальные фракции.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.