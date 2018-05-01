Политические партии провели первомайские митинги в Москве

Политические партии России проводят в Москве митинги, посвященные 1 Мая.

"Справедливая Россия" в Праздник весны и труда проводит маевку "Справедливая Москва — город будущего" в столичном парке Красная Пресня.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов , выступая на митинге в рамках маевки СР, выразил солидарность с ополченцами Донбасса и теми, кто борется за справедливость.

"Сегодня день солидарности, и мы по традиции солидарны с теми, кто защищает справедливость. Это и ополченцы Новороссии, где снова висит реальная угроза новой войны… Мы солидарны с теми гражданами, кто борется за справедливость, за то, чтобы у них были достойные зарплаты и пенсии", — заявил Миронов на митинге.

Он также отметил, что в СР рассчитывают на то, что в России будут повышены пенсии и стипендии.

Во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в ежегодном первомайском партийном митинге, который традиционно состоялся на Пушкинской площади в Москве. В мероприятии принимают участие члены ЛДПР и сторонники партии, а также жители и гости столицы. Традиционно перед участниками акции со сцены выступают депутаты и сам Жириновский.

Лидер ЛДПР назвал происходящее в Армении госпереворотом и призвал все бывшие советские республики добровольно войти в состав Российской Федерации, чтобы избежать в странах переворотов и гражданских волнений.

"Власть нигде не подарок, у власти такие же люди, как мы с вами. И они подвержены тем же порокам, как и мы. Вот пример Армения", — заявил Жириновский, выступая на митинге ЛДПР в честь Первомая.

При этом в своём Telegram-канале политик написал, что происходящее в Армении — государственный переворот.

Выступая на митинге парламентарий пояснил, что сомнения в отношении кандидатуры лидера протестов в Армении вызывает его прошлое, а именно судебный срок за борьбу с действующим государством.

"Последний эпизод на ваших глазах будет разыгрываться. Вы увидели на Украине, что такое революция достоинства? К власти пришёл криминал, они расстреливали Одессу, те же коррупционеры. То же самое — Армения сейчас. Год-два они будут чистенькие. А потом пойдёт та же коррупция. Как они будут управлять? Бывшая правящая партия будет заниматься саботажем, везде будут турецкие агенты, агенты ЦРУ, иранские, азербайджанские. Так они будут управлять. Или диктатуру введут, или та же коррупция пойдёт. Ничего не получится у них", — заявил Жириновский.

"В этом смысле наше пожелание бывшим советским республикам. Погуляли — хватит, пора возвращаться домой. Мы не будем давать снова название СССР. Название есть уже — Российская Федерация. Федерация — по-русски объединение. Вот пусть вступают напрямую в Российскую Федерацию — Тбилисская губерния, Ереванская, Бакинская, Киевская, Житомирская, Одесская и так по всему бывшему СССР добровольно. Никого принуждать не будем, понапьются крови, измучаются от коррупции, от преступников и поймут. Назад, домой в Россию, в отчий дом. А мы им всем скажем "добро пожаловать", — добавил лидер ЛДПР.