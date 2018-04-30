Асад рассказал, что вынуждает противников Сирии перейти к прямой агрессии

"Регион, очевидно, проживает этап перерисовывания мировой карты, и то, что мы наблюдаем эскалацию агрессии против Сирии и переход враждебных стран к прямой агрессии после провала их ячеек и подельников, лишь добавит сирийцам желания полностью покончить с терроризмом в различных его проявлениях", — цитирует Асада сирийское национальное агентство SANA

Президент отметил право сирийского народа отстаивать свой суверенитет и право определять свое будущее самостоятельно.

Боруджерди в свою очередь подчеркнул, что США , их союзники и марионетки потерпели поражение в Сирии и последняя неудачная ракетная атака по САР подтверждает «стойкость и непоколебимость „оси сопротивления“.

В ночь на понедельник ракетному удару подверглись объекты сирийской армии в провинции Алеппо и Хама, по некоторым данным, атакованы были склады с боеприпасами.

Иранский политик добавил, что Тегеран намерен продолжить оказывать помощь Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке , в отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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