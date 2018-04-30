Ещё
Асад: агрессия стран Запада только усилит решимость сирийцев отстаивать свой суверенитет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Асад: агрессия стран Запада только усилит решимость сирийцев отстаивать свой суверенитет 

ТАСС 34 минуты назад
ТАСС, 30 апреля. Агрессивные действия некоторых западных стран против Сирии усилят решимость сирийцев отстаивать суверенитет своей страны. Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в понедельник президент республики Башар Асад.
По его словам, недавние атаки «только усилят решимость сирийцев отстаивать национальный суверенитет и право самим решать свое будущее». Сирийский лидер провел в Дамаске переговоры с председателем комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского междлиса Алаэддином Боруджерди.
По их итогам стороны подтвердили «стремление Сирии и Ирана укреплять двустороннее стратегическое сотрудничество».
По информации агентства, Боруджерди на встрече с Асадом указал, что «заговор США, их союзников и региональных пособников потерпел поражение в Сирии». По его словам, «это произошло благодаря стойкости сил сопротивления и разгрому террористов».
ТАСС: последние новости
Доходы главы Крыма остались на прежнем уровне Захарова: США сами признали, что покупают солидарность в международных организациях Захарова: западные журналисты подвергают травле сирийцев, говорящих правду о "химатаках"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России335
Макрон рассказал Путину о поездке в США69
Цыганова рассказала о пугающем звонке Примадонны10
Киев идет на войну: АТО подошла к концу72
США только сейчас заметили проблему Украины169
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение