Асад: агрессия стран Запада только усилит решимость сирийцев отстаивать свой суверенитет 

ТАСС, 30 апреля. Агрессивные действия некоторых западных стран против Сирии усилят решимость сирийцев отстаивать суверенитет своей страны. Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в понедельник президент республики Башар Асад.
По его словам, недавние атаки «только усилят решимость сирийцев отстаивать национальный суверенитет и право самим решать свое будущее». Сирийский лидер провел в Дамаске переговоры с председателем комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского междлиса Алаэддином Боруджерди.
По их итогам стороны подтвердили «стремление Сирии и Ирана укреплять двустороннее стратегическое сотрудничество».
По информации агентства, Боруджерди на встрече с Асадом указал, что «заговор США, их союзников и региональных пособников потерпел поражение в Сирии». По его словам, «это произошло благодаря стойкости сил сопротивления и разгрому террористов».