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Пушков ответил на заявление экс-депутата Рады
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Пушков ответил на антироссийское заявление экс-депутата Рады 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего депутата Рады Ирины Фарион, назвавшей русскоязычное население Украины "умственно отсталыми".
Ранее экс-народный депутат от фракции "Свобода", языковед и борец за украинский язык Ирина Фарион назвала русскоязычных граждан Украины "отступниками и предателями". Именно они, по ее мнению, стали причиной войны на юго-востоке Украины.
"У Гитлера она бы целое управление получила. Да и в нынешнем Киеве она в чести: кочует с канала на канал. Это и есть нацистский ренессанс на Украине", — написал сенатор в Twitter.
В начале апреля глава украинской организации "Просвита" Павел Молчан возмутился тем, что большинство телеканалов страны продолжают вещать на русском языке. По его словам, сознательное употребление русского языка в СМИ грозит "демонтажом и продажей" страны.
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