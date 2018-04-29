Посольство РФ в Лондоне ответило на заявления о влиянии «российских ботов» на выборы в Британии

Посольство РФ в Лондоне назвало информационным вбросом публикацию британской газеты Sunday Times о влиянии «российских ботов» на результат досрочных выборов в Великобритании в июне 2017 года. В дипмиссии обратили внимание, что британское издание опубликовало соответствующий материал с обвинениями в адрес России накануне выборов в местные органы власти, назначенные на 3 мая.

«Информационный вброс вполне ожидаем. Мы понимаем эту логику: Россию пытаются втянуть в межпартийные разборки, разыграть российскую карту в сиюминутных внутриполитических целях. Это происходит не в первый раз. Не так давно нам приписывали поддержку «брексита» и «брекситёров» с тем, чтобы, как утверждалось, «дестабилизировать ситуацию в стране». Это явная глупость», — говорится в заявлении посольства.

Как напомнили российские дипломаты, Великобритания действительно разделена по вопросу брексита на два лагеря, но «мифическое российское вмешательство здесь очевидно не при чём».

«Что же касается публикации, то с точки зрения логики она попросту несерьёзна. Абсурдно предполагать, что несколько тысяч «ботов» (из 17 миллионов существующих в стране пользователей) непонятного происхождения и никем не читаемых как-то могли повлиять на мнение и выбор миллионов британцев», — заявили в посольстве РФ.

«Во внутриполитических целях»

В этой связи ведомство также напомнило о нежелании Лондона обсуждать с Москвой вопросы кибербезопасности по официальным каналам, как это было предложено министру иностранных дел Борису Джонсону на встрече с Сергеем Лавровым в декабре 2017 года.

«И это понятно. Если за стол переговоров сядут специалисты, то и разговор у них будет серьёзным и предметным, а к такой беседе Великобритания, очевидно, не готова. В этих условиях можно сделать вывод, что российская тематика используется правящей британской элитой исключительно во внутриполитических целях», — отметили дипломаты.

Напомним, в воскресенье Sunday Times опубликовала подборку материалов о влиянии, которое «российские боты» якобы оказали на досрочные выборы 2017 года в парламенте Британии.

По мнению руководителя Центра британских исследований Института Европы РАН Елены Ананьевой, этот вброс имеет прямое отношение к грядущим выборам в Британии, назначенным на 3 мая.

«Этот вброс имеет непосредственное отношение к выборам, которые состоятся 3 мая. Речь в этой публикации шла о том, что российские боты «вмешивались» в выборы 2017 года, будучи на стороне лейбористской партии. Нужно сказать, что по всем опросам лейбористы опережают консерваторов на 20 процентных пунктов, это существенно. Во внутриполитической борьбе имеют большое значение переговоры Британии по выходу из ЕС . Эти два момента — определяющие», — сказала она в беседе с RT.

«Поддержать консерваторов»

По словам эксперта, для поддержки консервативной партии власти Британии устроили провокацию с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Провокация с отравлением Скрипалей призвана поддержать консервативную партию. Но это провокация имела кратковременный успех. В середине марта консерваторы ненамного опередили лейбористов. А так, и до дела Скрипалей, и после партии по опросам общественного мнения идут в районе 40%, разница между ними составляет статистическую погрешность. Так что Мэй не смогла надолго и основательно повысить рейтинги своей партии, хотя свой личный рейтинг она повысила», — резюмировала Ананьева.

В посольстве РФ считают, что демонизация России укладывается в общую антироссийскую линию правительства консерваторов, которая была зафиксирована в концепции национальной безопасности, а затем подтверждена в «банкетной речи» Терезы Мэй 13 ноября и многочисленных выступлениях Джонсона в парламенте.

«Следует отметить, что не все в Великобритании разделяют такой подход, именно поэтому нынешнее правительство активно использует прессу для дискредитации России, пытаясь получить поддержку населения», — заметили в посольстве.

«Россия до сих пор ничего не знает о Скрипалях»

В дипмиссии также напомнили, что прошло уже практически два месяца с момента отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако Россия по-прежнему не имеет к ним доступа и ничего о них не знает, что является грубым нарушением международного права.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что России есть, что рассказать по делу Скрипалей.

«Безусловно, Следственный комитет РФ , российское посольство в Великобритании, МИД будут вас радовать новостями с фронта​​​. У нас есть, о чём рассказать», — сказала она в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым » канала «Россия 1».

По её мнению, дело Скрипалей использовалось с целью оправдать нанесение США и Великобританией ударов по Сирии.

«Мы говорили, как только начиналось дело Скрипалей… что всё увязано с Сирией​​​. Удар-то по Сирии нанесён. «Отлично». Уже на данном этапе эта тема себя, видимо, (оправдала)… сыграла ставка, на которую рассчитывали», — заявила Захарова.

Она отметила, что с тех пор интерес британской прессы к делу об отравлении в Солсбери поутих.