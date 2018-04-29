Железняк оценил сотрудничество между Россией и Таджикистаном

"Наши совместные усилия способствуют выводу межгосударственных отношений России и Таджикистана на качественно новый уровень и положительно влияют на развитие сотрудничества в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС. Многолетняя совместная история, века дружбы и соратничества наших народов являются надежной основой для нового этапа в отношениях двух суверенных стран", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Парламентарий отмечает, что за год сотрудничества в рамках межпартийного соглашения ЕР с Народной Демократической партией Таджикистана выработаны общие подходы к решению задач по сохранению и развитию экономических и всесторонних гуманитарных связей.

"В ходе консультаций стороны также обсудили план совместных действий в вопросах улучшения инвестиционного климата, укрепления региональной безопасности, борьбы с терроризмом и международной наркопреступностью.