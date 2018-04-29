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Председателя избиркома Севастополя уволили
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Председатель избиркома Севастополя досрочно освобожден от должности 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов досрочно освобожден от должности по собственному желанию, новый председатель пока не назначен. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в горизбиркоме Севастополя.
Ранее сообщалось, что по итогам президентских выборов глава избиркома Севастополя решением ЦИК был лишен премии, однако эта ситуация никак не комментировалась. 26 апреля стало известно, что Петухов подал заявление об отставке по собственному желанию. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала это решение единственно верным.
"Он написал личное заявление об освобождении от должности председателя, комиссия должна была проголосовать за то, чтобы освободить его от должности председателя. Вчера было заседание, комиссия проголосовала за удовлетворение его заявления. Нового председателя пока нет", — сказали в избиркоме.
Пока также не назначен и исполняющий обязанности председателя севастопольского избиркома.
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