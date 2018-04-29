Председателя избиркома Севастополя уволили

Председатель избиркома Севастополя досрочно освобожден от должности

Пока также не назначен и исполняющий обязанности председателя севастопольского избиркома.

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