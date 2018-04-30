Ещё
Стало известно о доходах Аксенова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о доходах Аксенова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Доход главы республики Крым Сергея Аксенова за 2017 год составил 2,64 миллиона рублей и не изменился в сравнении с 2016 годом, сведения декларации о доходах опубликованы на портале правительства республики.
Доход Сергея Аксенова за 2017 год сохранился на уровне 2016 года и составил 2,64 миллиона рублей. У главы Крыма нет в собственности объектов недвижимости и автомобиля, сообщается в декларации. В пользовании главы Крыма находится земельный участок на 607 квадратных метров и жилой дом площадью 577 квадратных метров.
Доходы супруги главы Крыма Елены Аксеновой за год снизились почти на 13 миллионов рублей — с 32,8 миллиона рублей в 2016 году до 19,9 миллиона рублей в 2017 году. В собственности Елены Аксеновой шесть нежилых помещений, две квартиры (суммарной площадью около 100 квадратных метров) и легковой автомобиль BMW 750Li xDRIVE, сообщается в документе.
Информация о доходах вице-премьеров крымского правительства за прошлый год также опубликована на портале Совета министров республики Крым.
Ранее декларацию о доходах опубликовал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, который задекларировал доход за 2017 год в размере более 22 миллионов рублей, что почти в четыре раза меньше, чем за 2016 год.
РИА Новости: последние новости
Захарова о словах Хейли в ООН: страшно за мир, когда он в руках таких людей Захарова назвала "хамскими" вопросы британских СМИ на брифинге при ОЗХО Железняк оценил сотрудничество между Россией и Таджикистаном
Комментарии2  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С Россией надо общаться с позиции силы»757
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии491
«Россия должна отдать мост»27
Миллионеры бегут за границу1038
Европе посоветовали учиться у России28
Видео
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение