Объяснена высокая зарплата депутатов

Высокие зарплаты депутатов «обусловлены природой их деятельности». К такому заключению пришло правительство России, мотивируя отказ законопроект о приравнивании заработной платы сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в правительстве сослались на позицию Конституционного суда, согласно которой ограничения на занятие другой, помимо депутатской, оплачиваемой деятельностью — «общепринятый в правовых государствах с развитыми традициями демократии и парламентской деятельности принцип».

Как указали в кабмине, «депутаты и сенаторы обязаны полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе».

Законопроект о приравнивании депутатской зарплаты к средней по России внесла в Госдуму «Справедливая Россия».

Авторы документа указали, что сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры, а в 2016 году зарплаты парламентариев в несколько раз превышали средние по России.

Зарплата депутата Госдумы составляет около 384 тысяч рублей в месяц. В 2016 году вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев предложил доплачивать депутатам за дополнительные рабочие часы, проведенные на пленарных заседаниях.