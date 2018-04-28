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Объяснена высокая зарплата депутатов
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Объяснена высокая зарплата депутатов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Высокие зарплаты депутатов «обусловлены природой их деятельности». К такому заключению пришло правительство России, мотивируя отказ законопроект о приравнивании заработной платы сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в правительстве сослались на позицию Конституционного суда, согласно которой ограничения на занятие другой, помимо депутатской, оплачиваемой деятельностью — «общепринятый в правовых государствах с развитыми традициями демократии и парламентской деятельности принцип».
Как указали в кабмине, «депутаты и сенаторы обязаны полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе».
Законопроект о приравнивании депутатской зарплаты к средней по России внесла в Госдуму «Справедливая Россия».
>> Депутатам хотят резко урезать зарплату
Авторы документа указали, что сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры, а в 2016 году зарплаты парламентариев в несколько раз превышали средние по России.
Зарплата депутата Госдумы составляет около 384 тысяч рублей в месяц. В 2016 году вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев предложил доплачивать депутатам за дополнительные рабочие часы, проведенные на пленарных заседаниях.
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