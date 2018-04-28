Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕК необходимо вернуться к диалогу с Москвой, ответив на слова экс-президента США Обамы о значении России, сообщает Trouw.

«Мой друг Владимир Путин, — потому что мы были друзьями на протяжении долгих лет, хотя сейчас и нельзя говорить о дружбе с Путиным — в свое время оказался неприятно удивлен утверждением президента США Барака Обамы о том, что Россия — региональная держава», — сказал Юнкер, передает Politico.

По его словам, Еврокомиссии необходимо вернутся к диалогу с Россией. «Мы должны учиться говорить с русскими на равных, на уровне глаз », — отметил Юнкер.

Глава ЕК подчеркнул, что без России обсуждать безопасность Европы не имеет смысла, так как «Россия — значимый участник».

«Мне не нравится текущая риторика холодной войны», — добавил он.

Юнкер также заявил, что сегодняшняя Европа — «маленькая и слабая часть Вселенной». «Мы теряем экономическую мощь. Мы медленно, но верно снижаем показатели с 25% мирового валового национального дохода до 18-16%», — признался глава ЕК.

По его словам, Европа проигрывает и «демографически». Юнкер также призвал Европу «прислушиваться к остальному миру».

Напомним, в 2014 году президент США Барак Обама заявил, что Москва не является главной угрозой Вашингтону, назвав Россию «региональной державой».