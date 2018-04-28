Ещё
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: Reuters
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕК необходимо вернуться к диалогу с Москвой, ответив на слова экс-президента США Обамы о значении России, сообщает Trouw.
«Мой друг Владимир Путин, — потому что мы были друзьями на протяжении долгих лет, хотя сейчас и нельзя говорить о дружбе с Путиным — в свое время оказался неприятно удивлен утверждением президента США Барака Обамы о том, что Россия — региональная держава», — сказал Юнкер, передает Politico.
По его словам, Еврокомиссии необходимо вернутся к диалогу с Россией. «Мы должны учиться говорить с русскими на равных, на уровне глаз », — отметил Юнкер.
Глава ЕК подчеркнул, что без России обсуждать безопасность Европы не имеет смысла, так как «Россия — значимый участник».
«Мне не нравится текущая риторика холодной войны», — добавил он.
Юнкер также заявил, что сегодняшняя Европа — «маленькая и слабая часть Вселенной». «Мы теряем экономическую мощь. Мы медленно, но верно снижаем показатели с 25% мирового валового национального дохода до 18-16%», — признался глава ЕК.
По его словам, Европа проигрывает и «демографически». Юнкер также призвал Европу «прислушиваться к остальному миру».
>> Юнкер заявил о важности отношений с Россией для Европы
Напомним, в 2014 году президент США Барак Обама заявил, что Москва не является главной угрозой Вашингтону, назвав Россию «региональной державой».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Медведев рассказал о планах после завершения работы нынешнего кабмина На Украине захотели забрать Крымский мост в качестве «контрибуции» Россия, Турция и Иран согласовали конкретные шаги по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам145
Британия выгоняет россиян404
Лавров сделал заявление года162
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ98
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение