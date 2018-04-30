Ещё
Британцы извинились перед Россией за «безумных лидеров»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британцы извинились перед Россией за «безумных лидеров» 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: © AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter отрывки писем, в которых британцы осуждают несправедливые обвинения против Москвы по "делу Скрипаля".
"Мне стыдно, я возмущен обвинениями Британии до получения каких-либо свидетельств в ходе расследование по делу Скрипаля", — написал в российское представительство местный житель.
Многие британцы в своих письмах в посольство подчеркнули отсутствие каких-либо доказательств вины России и осудили "оскорбительную" риторику Терезы Мэй и министра обороны Гэвина Уильямсона.
"Выражаю глубокое восхищение чрезвычайно тяжелой работой президента Путина. Мысленно я нахожусь вместе с Россией", — сообщается в одном из писем.
Некоторые жители Британии рассказали о чувстве неловкости, которые вызывают у них попытки властей демонизировать Россию.
"Приветствую ваше достоинство и искренность в это сумасшедшее время, могу только извиниться перед вами от лица наших безумных лидеров", — написал британец.
По версии британских властей, Скрипалей отравили веществом, которое было разработано в рамках советской программы "Новичок". Лондон обвиняет в причастности к организации покушения Москву, которая категорически это отрицает. Ни в СССР, ни в России химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры. Никаких доказательств в пользу своей версии британская сторона до сих пор так и не привела.
РИА Новости: последние новости
"Бесстрашный миксер". Рогозин высмеял слова глава МИД Эстонии о России Слуцкий прокомментировал заявление главы эстонского МИД Захарова о словах Хейли в ООН: страшно за мир, когда он в руках таких людей
Комментарии3  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе464
Немецкие летчики массово увольняются из-за России430
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге80
Николаев обрушился с критикой на «народ»88
100 млн Задорнова достались его бывшей жене13
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение