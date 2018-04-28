Названа основная статья расходов Грудинина

Стало известно, на что Грудинин потратил 90% средств во время кампании

Директор совхоза им Ленина Павел Грудинин , который баллотировался от КПРФ на прошедших в марте выборах президента России, потратил на предвыборную кампанию почти 227 миллионов рублей, причем 90% составили расходы на выпуск и распространение агитационных материалов, следует из финансового отчета кандидата.

России. Итоговый финансовый отчет Грудинина, как и сведения других принимавших участие в кампании кандидатов, опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии ( ЦИК

За период кампании в избирательный фонд кандидата от КПРФ было перечислено 227 миллионов 283 тысячи рублей. Около 291 тысячи поступили с нарушениями, поэтому были возвращены отправителям или перечислены в доход бюджета.

Общие расходы на предвыборную кампанию Грудинина составили 226 миллионов 991 тысячу рублей. Дороже всего кандидату от компартии обошлись выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в этой статье расходов указана общая сумма в 205 миллионов 875 тысяч рублей.

На платную предвыборную агитацию в прессе понадобилось около 4,2 миллиона рублей, а по ТВ и на радио — порядка 3,8 миллиона. Примерно 442 тысячи рублей составила стоимость агитации через сетевые издания, указано в отчете.

Проведение публичных массовых мероприятий в рамках кампании повлекло расходы на общую сумму более 3,9 миллиона рублей, а услуги информационного и консультационного характера обошлись в 656 тысяч рублей. Около 7 миллионов рублей составила плата за другие работы, выполненные юридическими лицами или гражданами РФ по договорам, а еще почти 911 тысяч потребовалось на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании.