Британия нанесла ощутимый удар по России

Великобритании , кажется, смогли найти способ нанести ощутимый удар по России и ее репутации. Лондон отказался признавать российские дипломы об образовании.

Как успели заметить британские СМИ, за последние два года число учащихся в частных школах Соединенного королевства из России сократилось почти на 40%. В российском посольстве связывают подобную динамику с антироссийской кампанией, которую проводит Лондон.

"На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян", — цитирует РИА Новости представителя российской внешнеполитической миссии. Дипломат также отметил, что дети из России боятся попасть в недружелюбную среду в Великобритании.

Кроме того, Лондон нашел способ ударить как по россиянам, желающим получить британское образование, так и по репутации России. В отличие от правительств других стран Европы, политики Великобритании заблокировали заключение соглашения с Москвой о взаимном признании документов об образовании. «Это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей», — подчеркнул дипломат.

"От тех же, кто продолжает обучение в английских школах, доходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов — это никак не делает обучение более комфортным", — рассказал он. Представитель российского посольства уверен, что подобные непродуманные действия английского правительства наносят больше вреда образовательному сектору Великобритании, а также сулят стране дополнительные убытки.