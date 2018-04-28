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Британия нанесла ощутимый удар по России
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Британия нанесла ощутимый удар по России 

Дни.ру 53 минуты назад
Фото: Дни.ру
В Великобритании, кажется, смогли найти способ нанести ощутимый удар по России и ее репутации. Лондон отказался признавать российские дипломы об образовании.
Как успели заметить британские СМИ, за последние два года число учащихся в частных школах Соединенного королевства из России сократилось почти на 40%. В российском посольстве связывают подобную динамику с антироссийской кампанией, которую проводит Лондон.
"На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян", — цитирует РИА Новости представителя российской внешнеполитической миссии. Дипломат также отметил, что дети из России боятся попасть в недружелюбную среду в Великобритании.
Кроме того, Лондон нашел способ ударить как по россиянам, желающим получить британское образование, так и по репутации России. В отличие от правительств других стран Европы, политики Великобритании заблокировали заключение соглашения с Москвой о взаимном признании документов об образовании. «Это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей», — подчеркнул дипломат.
"От тех же, кто продолжает обучение в английских школах, доходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов — это никак не делает обучение более комфортным", — рассказал он. Представитель российского посольства уверен, что подобные непродуманные действия английского правительства наносят больше вреда образовательному сектору Великобритании, а также сулят стране дополнительные убытки.
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