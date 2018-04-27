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У России появились новые земли
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У России появились новые земли 

News.ru 2 часа назад
Ученики старших классов Валерия Саенко и Артем Макаренко рассказали российскому лидеру Владимиру Путину о том, что они обнаружили ранее неизвестный остров в Арктике, а также поучаствовали в определении его названия.
«Мы обнаружили образование нового острова. Мы определили его приблизительные размеры и площадь», — приводит «Интерфакс» слова Саенко. Девушка также отметила, что российская территория стала больше на 290 тысяч квадратных метров.
Саенко обратилась к Путину с просьбой дать острову название «Хрустальный» в честь одного из отрядов лагеря «Артек». Президент поддержал это предложение.
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