У России появились новые земли

Ученики старших классов Валерия Саенко и Артем Макаренко рассказали российскому лидеру Владимиру Путину о том, что они обнаружили ранее неизвестный остров в Арктике, а также поучаствовали в определении его названия.

«Мы обнаружили образование нового острова. Мы определили его приблизительные размеры и площадь», — приводит «Интерфакс» слова Саенко. Девушка также отметила, что российская территория стала больше на 290 тысяч квадратных метров.

Саенко обратилась к Путину с просьбой дать острову название «Хрустальный» в честь одного из отрядов лагеря «Артек». Президент поддержал это предложение.