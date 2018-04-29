Депутат Госдумы: Трамп мог повлиять на решение о ядерной программе Ирана 

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа предположил, что на решение ФРГ, Франции и Великобритании о готовности участвовать в более широком формате в обсуждении ограничений ядерной программы Ирана мог повлиять президент США Дональд Трамп.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили о готовности участвовать в более широком формате в обсуждении ограничений ядерной программы Ирана.
"Я не знаю, насколько встреча с Трампом, встреча Трампа с Макроном и Меркель повлияла на вот это вот заявление. Если Трамп каким— то образом уговорил их выйти или поменять условия договора, к которому «шестерка» долго шла, к подписанию этого договора и договор выполнялся, то я думаю, это приведет к негативным последствиям", — сказал РИА Новости Чепа.
Парламентарий добавил, что сейчас точные выводы делать рано и можно только предполагать, с чем может быть связано такое заявление лидеров ФРГ, Франции и Великобритании.
По итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией Трамп собирается не позднее 12 мая объявить, остается ли он в атомной сделке, которую в 2015 году заключила с Ираном «шестерка» международных посредников, включая Соединенные Штаты под руководством предыдущего президента Барака Обамы.