Депутат Госдумы: Трамп мог повлиять на решение о ядерной программе Ирана

"Я не знаю, насколько встреча с Трампом, встреча Трампа с Макроном и Меркель повлияла на вот это вот заявление. Если Трамп каким— то образом уговорил их выйти или поменять условия договора, к которому «шестерка» долго шла, к подписанию этого договора и договор выполнялся, то я думаю, это приведет к негативным последствиям", — сказал РИА Новости Чепа.

Парламентарий добавил, что сейчас точные выводы делать рано и можно только предполагать, с чем может быть связано такое заявление лидеров ФРГ, Франции и Великобритании.

По итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией Трамп собирается не позднее 12 мая объявить, остается ли он в атомной сделке, которую в 2015 году заключила с Ираном «шестерка» международных посредников, включая Соединенные Штаты под руководством предыдущего президента Барака Обамы