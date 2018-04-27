Судья Гинзбург, не принимайте премию, которую финансируют путинские олигархи

Какими бы причинами ни руководствовалась Натали Портман (Natalie Portman), отказываясь от так называемой «еврейской Нобелевской премии», которую присуждает Фонд премии Генезис (Genesis Prize Foundation), она приняла правильное решение. Теперь фонд «Генезис» намерен вручить вторую премию, на этот раз за достижения всей жизни — судье Верховного суда США Рут Гинзбург (Ruth Ginsburg).

Если судья Гинзбург примет премию «Генезис», возникнет прямой конфликт интересов, так как дело о российском вмешательстве в выборы в США рассматривает именно Верховный суд США. По сообщениям западных СМИ, против Блаватника и Вексельберга, двух олигархов, близко связанных с «Альфа», также ведет следствие специальный прокурор Роберт Мюллер (Robert Mueller). Недавно против их компании «Русал» и лично Вексельберга были введены санкции. «Альфа» также фигурирует в досье, представленном офицером британской разведки Крисом Стилом (Chris Steel), а зять Хана, голландский адвокат, был первым человеком, осужденным в ходе расследования Мюллера за ложь ФБР.

Будучи активистом, борющимся против влияния прокремлевских олигархов в странах Запада вместе с многими другими антипутинскими активистами, я не впервые призываю ключевые западные институты увидеть наконец, что «Альфа-банк» угрожает демократическим ценностям. К примеру, многие подписали наше открытое письмо Оксфордскому университету, где, словно в кафкианском анекдоте, «Альфа-банк» финансировал совместную награду за достижения в бизнесе вместе с Оксфордской бизнес-школой Саид (Oxford's Said Business School), а Блаватник открыл носящую его имя Школу управления в Оксфорде. Я очень трепетно отношусь к защите демократии на Западе и, особенно, в Израиле Биньямин Нетаньяху и некоторые другие члены его правительства занимают опасно нейтральную позицию в вопросе глобального ущерба, который наносят российские олигархи. На самом деле, против премьер-министра Израиля в данный момент ведется расследование по делу о коррупции, в котором в том числе замешан и Лен Блаватник (на данный момент в качестве свидетеля), тесно связанный с Кремлем и «Альфа-банком». Я родом из еврейской семьи, и для нас нет особой разницы между гестапо и различными службами тайной полиции, такими как КГБ и его современная наследница ФСБ , поддерживавших ранее советский режим, а теперь Россию.

Вступив в Днепропетровск , нацисты убили десятки тысяч евреев, в их числе была и моя прабабушка Дора. Она была замужем за русским, которого впоследствии нацисты взяли на работу в паспортный стол. После прихода Красной армии он продолжил делать ту же работу, что служит иллюстрацией того, как НКВД, предвестник КГБ, зачастую использовал те же кадры, что и немцы.

Брат Доры Ханя был сионистом, изгнанным с Украины в 1920-е годы и принимавшим участие в войне Израиля за независимость в 1948 году. Моя бабушка Инна потеряла связь с ним, когда контактировать стало опасно из-за антисемитских кампаний Сталина. Ее наставником по медицине был один из профессоров, которых пытали по так называемому Делу врачей в 1952-1953 годах.

Если говорить о другой ветви семьи, то моего деда Александра, служащего советского министерства экономики , НКВД обвинило в шпионаже на Италию в 1939 году. Мои родители страдали от проявлений антисемитизма в СССР, и многим их друзьям КГБ отказал в выезде из страны. В конце концов мы уехали из России в США, воспользовавшись программой воссоединения семей. Однако в середине 2000-х я вернулся обратно в наивной надежде, что смогу добиться перемен к лучшему в Москве , где я работал в ТНК-БиПи, нефтяной компании, одним из собственников которой является инвестиционная группа «Альфа».

В 2008-2009 годах ФСБ при активном содействии частных служб безопасности ТНК , контролируемой непосредственно Германом Ханом и Михаилом Фридманом, ложно обвинила меня и моего брата в шпионаже. Кремль и его олигархи воспользовались этим как предлогом для изгнания 150 западных менеджеров компании и захвата полного контроля над компанией, чего они вполне успешно добились. Стойкий генеральный директор ТНК-БиПи Роберт Дадли (Robert Dudley) отказался покидать страну и был отравлен в офисе ТНК неизвестными лицами, других западных сотрудников осаждали другими способами.

Так и не было доказано, что за отравлением стояли олигархи, но им, безусловно, была выгодна передача имущества Би-Пи. Они взяли компанию под свой контроль и продали по завышенной цене в рамках темной офшорной сделки — крупнейшей в истории российских корпораций — которой руководил Путин. Те же самые олигархи теперь вручают «еврейскую Нобелевскую премию» и учат, как управлять корпорациями на Западе, выступая в то же время в защиту путинского режима.

Судья Гинзбург и другие знаменитые американские евреи, которых искушают премиями от «Альфы», должны проанализировать множество связей между этими олигархами, Кремлем и его аппаратом ФСБ, и серьезную угрозу, которую они представляют для интересов Запада и Израиля. Компании группы «Альфа» незаконно вели торговлю нефтью с Саддамом Хусейном в обход программы ООН , выдавали кредиты российскому экспортеру атомной энергии «Атомстройэкспорт» на строительство АЭС в Иране . До недавнего времени они также выдавали кредиты российскому военному заводу «Уралвагонзавод» , оружие которого использовалось против Украины. Всего два года назад находящийся под контролем «Альфы» «Вымпелком» поймали на взятках Гульнаре Каримовой в рамках дела на 800 миллионов долларов, расследуемого американскими и голландскими властями. Затем адвокат Фридмана был арестован в Испании по подозрению в других видах мошенничества в сфере телекоммуникаций. Герман Хан, по данным британского судьи, использовал тактику устрашения к сотруднику ТНК, а американское посольство и бывший инсайдер предположили, что олигархи отправляли нефть через «Гунвор», компанию путинского товарища миллиардера Геннадия Тимченко , попавшего теперь под западные санкции.

В 1992 году, находясь на посту министра торговли, Петр Авен лично защитил Путина от уголовного расследования, когда его поймали на незаконной торговле с участием мэрии Санкт-Петербурга . В 1993 году, как рассказывала уважаемая, ныне покойная исследовательница Карен Давиша (Karen Dawisha) в своей книге «Клептократия Путина», в докладе «Кролл Ассошиэйтс» Борису Ельцину «сообщалось о широко распространенных эпизодах „подкупа чиновников, шантажа и нелегального трансфера валютных ресурсов в иностранные банки“». Петр Авен указывался в докладе «Кролл Ассошиэйтс» как один из таких чиновников.

Олигархи использовали лоббистов на Западе и финансировали многие академические и культурные институты, такие как Оксфордский университет и фонд «Генезис», чтобы предстать в роли «частных» бизнесменов, «не зависимых» от Кремля. Но до недавнего времени в ключевой компании «Альфы» работали зять министра иностранных дел России Сергея Лаврова и старшая дочь Путина, при этом в Европе компания наняла сына бывшего руководителя знаменитой спецслужбы ГДР Штази.

Лоббист «Альфы» Ричард Берт (Richard Burt), также выступающий в интересах российской государственной компании «Газпром» , был, вполне вероятно, замешан в установлении связи между олигархами и Натаном Шаранским, являющимся председателем комитета отборочной комиссии премии «Генезис». Авен до сих пор числится в совете директоров кремлевского мозгового центра РСМД наряду с другими ключевыми людьми Путина.

В результате расследования роли «Альфы» во вмешательстве России в выборы в США может оказаться, что они невиновны, однако нет никаких сомнений, что эти олигархи тесно связаны с Путиным и ФСБ. Вот почему моя семья против их участия в создании Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр». Я призываю американских знаменитых людей к должной осмотрительности, прежде чем вести дела с олигархами «Альфы», я призываю их сделать верный в этическом отношении выбор.