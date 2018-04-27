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В Госдуме прокомментировали предстоящую встречу Меркель и Трампа
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В Госдуме прокомментировали предстоящую встречу Меркель и Трампа 

RT на русском 1 час назад
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с ФАН рассказал о перспективах встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа.
Как отметил Шерин, Меркель слишком долго формировала правительство, что отрицательно сказалось на её рейтинге, и ей не нужен внутриполитический кризис.
«Меркель видит, что немецкий бизнес, политические деятели и общественность настроены на отказ Германии от антироссийских санкций. Поэтому я думаю, эта встреча обернётся очередной корректной беседой, в которой Ангела Меркель должна будет выступить как мудрый, дальновидный руководитель», — считает депутат.
Он не исключил, что канцлер Германии пойдёт на определённые уступки Трампу, но не во всех вопросах.
Ранее глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в беседе с НСН прокомментировал решение президента Франции Эммануэля Макрона посетить Россию.
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