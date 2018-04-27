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На Украине захотели забрать Крымский мост
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На Украине захотели забрать Крымский мост 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Рады Рефат Чубаров предложил создать "специальный международный консорциум" для эксплуатации Крымского моста.
≥≥ Крымский мост испытали на прочность
Парламентарий утверждает, что Россия должна передать мост "консорциуму" в виде компенсации за "оккупацию" полуострова.
"Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине", — заявил Чубаров в интервью сетевому изданию "Обозреватель".
Депутат также предложил отслеживать и "публично высказывать, как минимум, предупреждение в совершении незаконных действий" каждому человеку, посещающему Крым. Поездки на полуостров Чубаров назвал "незаконными". Введение санкций в отношении людей, которые едут в Крым, уже обсуждают с "некотрыми правоохранительными структурами" Украины, рассказал нардеп.
Лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров известен своими антироссийскими выпадами. Так, именно он был одним из организаторов энергетической и продовольственной блокады Крыма.
Организация неоднократно выдвигала различные "инициативы", касающиеся Крымского моста и полуострова в целом. Так, лидеры Меджлиса* грозили выселить с Крыма россиян и организовать "блокаду" моста. В Крыму и Москве эти идеи называли "болтологией" и "несбыточными мечтами".
*Экстремистская организация, запрещенная в России
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