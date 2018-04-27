Путин заявил о новом Атласе мира

Путин поручил создать новый географический атлас мира

По словам президента, Россия не будет «никому ничего навязывать», но при этом не собирается попустительствовать в искажении исторических географических данных.

Ранее глава государства обратил внимание, что русскоязычные топонимы несправедливо забываются, выходят из обихода. В частности, в Антарктиде, где изначальные исторические названия, данные первооткрывателями континента Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым , почти не употребляются.

Несправедливая тенденция, по мнению Путина, во многом обусловлена тем, что современные российские географические атласы отсутствуют в открытом доступе.