Путин заявил о новом Атласе мира

Президент России Владимир Путин предложил создать новый атлас мира, «не искажающий историческую правду», передает РИА «Новости».
Работу над новым атласом Путин поручил Русскому географическом обществу, Росреестру и Министерству обороны РФ.
По словам президента, Россия не будет «никому ничего навязывать», но при этом не собирается попустительствовать в искажении исторических географических данных.
Ранее глава государства обратил внимание, что русскоязычные топонимы несправедливо забываются, выходят из обихода. В частности, в Антарктиде, где изначальные исторические названия, данные первооткрывателями континента Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, почти не употребляются.
Несправедливая тенденция, по мнению Путина, во многом обусловлена тем, что современные российские географические атласы отсутствуют в открытом доступе.