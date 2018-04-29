Захарова напомнила Хейли о неуплаченных взносах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что после заявления постпреда США при ООН Никки Хейли о низком уровне поддержки американской стороны в организации можно сделать вывод, что американцы практически покупают международную солидарность.

"Объем неуплаченных США взносов в 2018 году (в том числе за 2017 год), включая взносы в регулярный бюджет ООН, взносы в бюджеты операций по поддержанию мира и в международные трибуналы, составляет 2,3 миллиона долларов. Задолженность США перед ЮНЕСКО (составляет более 540 миллиона долларов), а госдолг Соединенных Штатов составляет 21 триллион долларов, а именно 106% ВВП США… Процент голосования плавно снижается до уровня американских взносов", — заявила Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" канала "Россия 1".

Постпред США ранее возмутилась, что в прошлом году только в 31% случаев другие страны, входящие в ООН, голосовали вместе с Соединенными Штатами, в то время как Америка оплачивает "больше, чем последующие три страны-донора вместе взятые", — 22% бюджета ООН.