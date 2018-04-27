Правительство пронумерует россиян‍

В 2019 году у каждого жителя России будет свой уникальный идентификационный номер. Он со временем заменит россиянам другие документы и будет включать в себя паспортные данные, пенсионное свидетельство, а также страховое удостоверение. Объединение данных в одном ID, считают эксперты, существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками. Однако специалисты отмечают, что при введении единого идентификатора повышается риск компрометации данных.

К сквозному индентификатору в 2019 году привяжут данные паспортов россиян, а также пенсионного и страхового удостоверений. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину.

Кроме того, по данным газеты, в ЦБ прошла закрытая встреча, посвященная сквозному индентификатору. Об этом заявили два банкира, которые присутствовали на мероприятии.

Сквозной идентификатор — это проект Центробанка, Минкомсвязи Минфина , который разрабатывается в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018–2020 годы». Он свяжет информацию о жителях России из разных баз — номер паспорта, а также пенсионного и страхового удостоверений. Так, каждый россиянин сможет найти свои данные в любой госбазе.

К примеру, указав свои паспортные данные на сайте ПФР, вы сможете получить номер СНИЛС. Сквозным идентификатором станет уникальным номер, заявил «Известиям» источник, близкий к ЦБ.

«На днях прошла встреча представителей ЦБ, Минкомсвязи и Минфина, по итогам которой было решено представить предложения по внедрению сквозного идентификатора в IV квартале 2018 года. Эти предложения будут внедрены на практике в 2019 году», — заявил собеседник.

Источник в Минкомсвязи сообщил, что через некоторое время сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы. Кроме того, по нему физические лица смогут получать финансовые услуги.

В экспертном сообществе считают, что объединение данных россиян существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками. Однако эксперты опасаются, что введение единого номера может повысить риск компрометации данных.

Лев Гудков. Предложение ЦБ вызовет раздражение у населения, считает директор «Левада-центра»

«Тут будет довольно пассивная реакция граждан. Будет довольно раздражения, как это было с пенсионной реформой, поскольку всё это будет сопровождаться неразберихой, массой практических неудобств, неинформированностью населения.

Но серьезных волнений это не должно вызвать, потому что идеологически это не затрагивает основные интересы населения. Только в очень узких кругах православных фундаменталистов это может вызвать сильное противодействие.

Большая часть населения воспримет это как бюрократическую инновацию», — заявил он в интервью НСН.

О сквозном идентификаторе заговорили еще 7 февраля 2018 года. Тогда первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что к концу года банк представит предложения по его разработке в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий» на ближайшие три года. Тогда же она назвали других активных участников подготовки сквозного ID — Минкомсвязь и Минфин.

«У нас с вами есть огромное количество уникальных идентификаторов — есть СНИЛСы, номер в свидетельстве о рождении, номер паспорта, номер пенсионного удостоверения.

Грубо говоря, мы отцифрованы «по полной» в разных системах и разных документах. При этом, если вы захотите найти о себе всю информацию, то вы этого не сможете сделать, потому что в зависимости от того, в каком фонде или системе вы зарегистрированы, вам нужно ровно этот идентификатор иметь с собой и ровно его ввести», — отметила Скоробогатова.

Тогда же зампред ЦБ сообщила, что нововведение может появиться лишь через два года. На тот момент велось обсуждение создания ID с Минкомсвязью и Минфином.

«С одной стороны, он потребует меньше времени и доработок разных систем, то есть это можно быстрее сделать. С другой стороны, он не будет нагружать потребителей дополнительным номером, который ему нужно помимо всех остальных запоминать и знать», — добавила Ольга Скоробогатова.

По словам зампреда ЦБ, нововведение — это дальнейшее развитие электронного межведомственного взаимодействия, уже несколько применяющегося в системе госуслуг. При этом к инфраструктуре также получат прямой доступ банки и другие финансовые организации.

Чтобы сквозной идентификатор стал действующим проектом, ведомства должны ускорить выверку и синхронизацию своих баз данных, исключив из них противоречивые и ошибочные сведения, считают в ЦБ. Так как ко второй половине года они должны внедрить удаленную идентификацию клиентов банков по голосу и изображению лица, структуры заинтересованы в продвижении ID-проекта. Сегодня же им приходится постоянно направлять запросы к базе паспортов МВД

Еще раньше, 4 декабря 2017, в ЦБ рассматривали возможность присвоения жителям России ID с информацией о льготах. Так, по идентификатору льготники смогут получать скидки в магазинах и аптеках без предъявления других документов.

Тогда решался вопрос, к чему будет привязан идентификатор — к банковской или сим-карте. Они оформляются по паспорту, поэтому на них проще добавить информацию о льготах, объяснил источник «Известий» в ЦБ.