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Песков отреагировал на заявление Родченкова
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Песков: Родченков фактически подтверждает свою ложь 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал своё мнение насчёт ситуации с Григорием Родченковым, который не смог подтвердить свои заявления о существовании допинга в России на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS).
«Сейчас налицо тот факт, что человек путается в показаниях. Налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов. Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации ещё раз очень серьёзно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов», — цитирует Пескова РИА Новости.
Он также отметил, что российская сторона давно подмечала о несерьёзности обвинений со стороны Родченкова.
Ранее трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а ныне депутат Государственной думы Александр Карелин прокомментировал новость о том, что Григорий Родченков не смог подтвердить свои заявления о допинге в России на слушаниях CAS.
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