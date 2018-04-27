27 апреля 12:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет круглый стол «Как сохранить стабильность в Сирии в условиях „холодной“ войны?»
Борьба с запрещённой в России террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии практически подошла к концу, однако недавняя инсценировка химической атаки в городе Дума и последовавший за ней ракетный удар США и их союзников по объектам в Сирийской Арабской Республике говорят, что до окончательного восстановления мира в стране ещё далеко.
Очевидно, не способствуют разрешению сирийского конфликта и действия ряда региональных игроков, в частности Израиля, преследующих свои собственные интересы. Ещё большую непредсказуемость вносят недавно заявленные президентом Франции претензии на большую роль в сирийских делах. А генеральный секретарь ООН вообще заявил, что, похоже, в мире началась новая Холодная война, для которой, кстати, было характерно столкновение сверхдержав не напрямую, а на территории других стран.
— Кто не заинтересован в возвращении мира в Сирийскую Арабскую Республику?
— Как ООН может помочь восстановлению порядка на сирийской земле?
— Стоит ли ожидать повторных ударов по Сирии со стороны западных государств?
— Какие цели в сирийском конфликте преследуют Израиль и Франция?
К участию приглашены:
— первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Михайлович Джабаров
— директор института политических исследований, политолог Сергей Александрович Марков
-российский политолог, эксперт по обороне и безопасности Марат Мазитович Мусин
— журналист-международник, ведущий программ арабского сектора «Радио-Спутник» Ибрахим Наоаф
— сирийский журналист Аббас Джума
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