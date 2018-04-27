Как сохранить стабильность в Сирии в условиях «холодной» войны?

27 апреля 12:00 в пресс-центре « Парламентской газеты » пройдет круглый стол «Как сохранить стабильность в Сирии в условиях „холодной“ войны?»

Очевидно, не способствуют разрешению сирийского конфликта и действия ряда региональных игроков, в частности Израиля , преследующих свои собственные интересы. Ещё большую непредсказуемость вносят недавно заявленные президентом Франции претензии на большую роль в сирийских делах. А генеральный секретарь ООН вообще заявил, что, похоже, в мире началась новая Холодная война, для которой, кстати, было характерно столкновение сверхдержав не напрямую, а на территории других стран.

— Кто не заинтересован в возвращении мира в Сирийскую Арабскую Республику?

— Как ООН может помочь восстановлению порядка на сирийской земле?

— Стоит ли ожидать повторных ударов по Сирии со стороны западных государств?

— Какие цели в сирийском конфликте преследуют Израиль и Франция?

К участию приглашены:

— журналист-международник, ведущий программ арабского сектора «Радио-Спутник» Ибрахим Наоаф

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