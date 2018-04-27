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На инаугурацию Путина пригласили 5000 гостей
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На инаугурацию Путина пригласили 5000 гостей 

Говорит Москва 3 часа назад
Фото: ТАСС
Как рассказал «Интерфаксу» источник во властных структурах, среди приглашённых будут участники избирательной кампании и волонтёры, которые работали в штабе избранного президента.
По сложившейся традиции инаугурация проводится в полдень. За несколько минут до этого избранный глава государства прибывает в Кремль, проходит через Георгиевский и Александровский залы, в Андреевском зале поднимается на подиум, где уже находятся председатель Конституционного суда и главы обеих палат парламента. После этого победивший на выборах кандидат произносит текст присяги.
Голосование прошло 18 марта. Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. Явка составила более 67,5%.
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