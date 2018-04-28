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Шульгин: США, Великобритания и Франция ведут войну против ОЗХО
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Шульгин: США, Великобритания и Франция ведут войну против ОЗХО 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: ТАСС
ГААГА, 28 апреля. /ТАСС/. США, Великобритания и Франция ведут самую настоящую войну против Организации по запрещению химического оружия. Об этом заявил в субботу постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
По его словам, своим ударом по Сирии три страны продемонстрировали, что «ни в грош не ставят ОЗХО и проявляют полное неуважение к руководству технического секретариата в лице генерального директора ОЗХО Ахмета Узюмджю». «В свете этого становится очевидным, что войну против ОЗХО, причем не пропагандистскую, а самую настоящую, ведет не Россия, а именно США, Франция и Великобритания», — подчеркнул Шульгин.
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