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Мэттис призвал Россию поддержать женевский процесс под эгидой ООН по Сирии
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Мэттис призвал Россию поддержать женевский процесс под эгидой ООН по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал Россию поддержать женевский процесс под эгидой ООН по урегулированию в Сирии.
"Мы все должны поддерживать женевский процесс и прийти к дипломатическому решению этого (кризиса — ред.). (Спецпредставитель генсека ООН — ред.) Стаффан де Мистура старается, и Россия должна помочь ему, если она хочет найти путь к более стабильному Ближнему Востоку", — сказал Мэттис на встрече с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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