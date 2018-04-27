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Володин призвал развивать парламентаризм
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Володин призвал развивать парламентаризм в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Важно, чтобы российский парламентаризм развивался и при этом работа законодателей была эффективной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин поздравил с Днем российского парламентаризма спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, председателя Госдумы четвертого и пятого созывов Бориса Грызлова, председателя ГД шестого созыва, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, а также глав законодательных органов власти регионов РФ, сообщила пресс-служба Госдумы.
"Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации, представляет интересы многонационального народа России и всех субъектов Российской Федерации. Важно, чтобы российский парламентаризм развивался, а работа законодателей была эффективна", — говорится в поздравлении Володина.
"Это молодой праздник — символ преемственности государственных и парламентских традиций. Формирование российского парламентаризма связано с событиями 27 апреля 1906 года. С началом работы первой в истории России Государственной Думы", — добавил председатель нижней палаты парламента.
В России 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. В этот день (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи.
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