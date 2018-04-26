Собчак прокомментировала поездку в Крым

Телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак , которая в ходе предвыборной кампании заявляла, что считает Крым украинской территорией, опровергла сообщения о ее визите на полуостров.

Ранее издание "Крыминформ" сообщило, что Собчак якобы получила разрешение киевских властей на въезд в Крым через территорию Украины . Бизнес-конференция, на которой ожидалось выступление политика, пройдет с 27 по 29 апреля в Алуште , отмечало издание со ссылкой на источник, близкий к организаторам конференции.

"Я действительно запрашивала (давно) разрешение на въезд в Крым для агитации. И в принципе не исключаю для себя законного попадания на эту территорию. Кстати, единственный раз когда я была в Крыму как журналист, я улетела ровно в день принятия Украиной запретительного закона. Но сейчас в Крым я не собираюсь", — написала Собчак в четверг в Instagram.

Собчак попала в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года.