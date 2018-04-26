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Скотланд-Ярд получил письмо посла России о встрече по «делу Глушкова»
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Скотланд-Ярд получил письмо посла России о встрече по «делу Глушкова» 

РИА Новости 47 минут назад
ЛОНДОН, 26 апр — РИА Новости, Мария Табак. Столичная полиция Лондона подтвердила РИА Новости факт получения письма от посла РФ Александра Яковенко с просьбой о встрече с главой Скотланд-Ярда Крессидой Дик для обсуждения дела о смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, однако не сообщила, состоится ли эта встреча.
"Мы можем подтвердить, что мы получили письмо от господина Яковенко, и вся будущая переписка будет осуществляться через МИД Великобритании", — сказала РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.
"Расследования убийства господина Глушкова в Лондоне и покушение на убийство Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери продолжаются. Мы будем публиковать новые данные, когда это будет уместно и полезно для расследований", — сообщила она.
Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», умер в Лондоне. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины «необъяснимой». При этом полиция заявила, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.
Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил РИА Новости, что вещество, которое на Западе называют «Новичок» и которое предположительно применили в Солсбери, состояло на вооружении или в пользовании США, произвести его элементарно.
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