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Россия может выйти из ЕСПЧ
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Россия может выйти из ЕСПЧ 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Reuters
Как заявил Александр Коновалов, в том, что страна является членом Совета Европы и ЕСПЧ, есть как плюсы, так и минусы
Руководитель министерства юстиции Александр Коновалов не исключил, что Россия может выйти из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Об этом он заявил «Интерфаксу». По его словам, в том, что Россия является членом Совета Европы и ЕСПЧ, есть свои плюсы и свои минусы.
Подобные заявления в последнее время российские высокопоставленные лица делали неоднократно. В частности, в последний раз нечто схожее говорила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Тема членства в Совете Европе не входит в круг их обязанностей. Это, скорее, прерогатива президента и руководства МИД, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер:
Владимир Брутер эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований «Вопрос этот становится все более актуальным в связи с тем, что Россия проиграла в последнее время в ЕСПЧ достаточно много дел. И есть такое мнение, что решение ЕСПЧ по этому поводу носит политический характер. Отношения с Советом Европы в последнее время достаточно осложнились. Полагаю, что в течение полугода-года, если не будет никаких изменений к лучшему, будут какие-то решения по этому вопросу. И я думаю, что он решил высказаться на эту тему, потому что есть проигранные дела, во-первых, а, во-вторых, ну, не премьер-министру же высказываться по этому вопросу. Премьер-министр скоро подлежит переутверждению, поэтому вряд ли он бы на себя брал политическую ответственность за подобные вопросы. А министр юстиции — это как раз тот уровень, который посчитали вполне для этого приемлемым».
Россия находится на втором месте после Румынии по числу жалоб в Европейский суд по правам человека. За прошлый год ЕСПЧ вынес более тысячи решений. Из них почти треть — по жалобам из России.
Именно на Россию приходится около половины всех решений ЕСПЧ о нарушении права на жизнь, пытках, бесчеловечном обращении, отсутствии эффективных средств правовой защиты, необоснованном задержании, а также почти 40% дел о нарушении права на собственность.
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