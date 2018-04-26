Москва в отношениях с Ереваном выполняет свои обязательства, заявили в МИД

"У нас поддерживается контакт с Ереваном, он не прерывался", — заявила Захарова на брифинге. По ее словам, дипломаты обеих стран должны думать о том, как им строить совместное будущее.