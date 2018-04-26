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Москва в отношениях с Ереваном выполняет свои обязательства, заявили в МИД
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Москва в отношениях с Ереваном выполняет свои обязательства, заявили в МИД 

РИА Новости 51 минуту назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва в отношениях с Ереваном выполняет свои обязательства, в том числе в том, что касается карабахского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг провел в Москве встречу с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, сообщила ранее Захарова.
"У нас поддерживается контакт с Ереваном, он не прерывался", — заявила Захарова на брифинге. По ее словам, дипломаты обеих стран должны думать о том, как им строить совместное будущее.
"Все, что зависело и зависит от Российской Федерации, для того, чтобы такие связи выстраивались и были ориентированы в будущее, нацелены на будущее, Россия делала. Я думаю, что упрекнуть нас в этом невозможно. Это и вопросы, связанные с двусторонним развитием, вопросы, связанные с региональной проблемой, которая, к сожалению, является, действительно, настоящей раной для соответствующих стран — для Армении и Азербайджана. Мы выполняли свои обязательства и будем исходить из всех тех обязательств, которые у нас есть", — заявила Захарова.
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