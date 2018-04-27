Ещё
Спецпредставитель Китая и Богданов обсудили ситуацию в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спецпредставитель Китая и Богданов обсудили ситуацию в Сирии 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Спецпредставитель Китая по Сирии Се Сяоянь заявил, что в пятницу встретился с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым и обсудил сирийскую проблематику.
"Я приехал в Россию, чтобы встретиться с представителями МИД, а также чтобы встретиться с прессой, чтобы поговорить о политике Китая, о его принципах в отношении сирийского вопроса, потому что Россия — наш стратегический партнёр. Нам надо вести координацию, консультироваться и обсуждать вопросы по Сирии с другом — Россией", — сказал он на брифинге в Москве.
"У меня была очень хорошая беседа сегодня утром с заместителем министра иностранных дел России Богдановым. Мы провели хорошую беседу, глубокую дискуссию по текущей ситуации в Сирии", — добавил он.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
РИА Новости: последние новости
Путин рассказал о перспективах пространственного развития страны В Кремле нет информации об обращении о помиловании Белых, заявил Песков В Кремле надеются на скорое урегулирование ситуации в Армении
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию706
Джигарханян захотел умереть дома48
Путин поделился планом развитии России178
Киев введет «особый порядок» в Донбассе66
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»117
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение