Спецпредставитель Китая и Богданов обсудили ситуацию в Сирии 

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Спецпредставитель Китая по Сирии Се Сяоянь заявил, что в пятницу встретился с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым и обсудил сирийскую проблематику.
"Я приехал в Россию, чтобы встретиться с представителями МИД, а также чтобы встретиться с прессой, чтобы поговорить о политике Китая, о его принципах в отношении сирийского вопроса, потому что Россия — наш стратегический партнёр. Нам надо вести координацию, консультироваться и обсуждать вопросы по Сирии с другом — Россией", — сказал он на брифинге в Москве.
"У меня была очень хорошая беседа сегодня утром с заместителем министра иностранных дел России Богдановым. Мы провели хорошую беседу, глубокую дискуссию по текущей ситуации в Сирии", — добавил он.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
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