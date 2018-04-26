Ещё
Лавров встретился с главой МИД Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров встретился с главой МИД Армении 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 апреля провёл в Москве встречу с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.
Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
«Состоялась у Сергея Лаврова краткая встреча с его армянским коллегой, главой МИД Армении господином Налбандяном. Обсуждалась ситуация, в частности, на линии соприкосновения между Нагорным Карабахом и Азербайджаном», — сказала она.
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворкян отправился 26 апреля в Россию с целью проведения рабочих консультаций.
RT на русском: последние новости
Песков назвал чудовищными выявленные после пожара в Кемерове нарушения Посольство России допустило, что британские СМИ находятся под контролем в связи с делом Скрипаля Российские дипломаты провели встречу с лидерами протестов в Армении
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…254
Макаревич снова оскорбил россиян584
Умерла звезда сериала «Сваты»52
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море113
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма9
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение