Ещё
Песков вступился за МЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков вступился за МЧС после пожара в «Зимней вишне» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кремле не согласны с утверждением, что в МЧС все развалено, сотрудники ведомства спасают тысячи человеческих жизней, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 26 апреля, приводит РИА Новости.
«То, что есть какие-то проблемы, наверное, никто этого не скрывает. Поэтому нельзя предаваться эмоциям, нужно трезво оценивать ситуацию. Руководству страны все имеющиеся проблемы хорошо известны», — сказал он и подчеркнул, что работу ведомства держит под контролем президент.
Так Песков прокомментировал публикации в ряде СМИ, в которых критикуется работа МЧС, в том числе во время ЧП в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». «Что касается материалов, в том числе авторских, о положении дел в пожарной службе, они не во всем сходятся с той информацией, которую мы получаем по линии ведомства», — добавил он.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек. Уголовное дело расследуется по трем статьям, среди которых поджог, однако в качестве основной причины возгорания рассматривается замыкание электропроводки. В рамках расследования задержаны несколько человек, в том числе персонал центра и начальник пожарного звена Сергей Генин, которого арестовали по подозрению в халатности.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии11  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…254
Макаревич снова оскорбил россиян584
Умерла звезда сериала «Сваты»52
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море113
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма9
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение