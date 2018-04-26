Зачем СССР стремился вступить в НАТО

В 1950-х СССР предпринимал попытки вступить в НАТО при условии нейтрального статуса альянса. Двигателем идеи был Вячеслав Молотов , прозванный на Западе сталинским рыцарем «холодной войны».

Досье № 27 из «Cold War International History Project»

На заседании Президиума СССР, которое состоялось в марте 1954 года, глава МИДа Вячеслав Молотов рассказал о дискуссии, состоявшейся месяцем ранее на Берлинской Конференции Министров Иностранных Дел, где советской стороной была предложена альтернатива Европейскому Оборонительному Сообществу (ЕОС) в виде общеевропейского договора о коллективной безопасности.

В недавно обнародованном досье № 27 из «Cold War International History Project», подобно рассказывается о советско-западноевропейской переписке 1954 года. Оказывается, СССР в рамках этого проекта безопасного мира был инициатором объедения Западной и Восточной Германии на условиях её конституционного нейтралитета.

Для современных немцев это стало шоком, поскольку вплоть до разрушения Берлинской стены они считали, что только «Советы» ответственны за насильственный раздел Германии

НАТО без Америки и Китая

Предложение о коллективной безопасности Молотова было встречено в штыки. Западные представители выразили несогласие по двум причинам. Во-первых, потому, что США вместе с коммунистическим Китаем были исключены из списка участников предлагаемого договора и низведены до статуса наблюдателей. Во-вторых, англичане обвинили Молотова в политическом интриганстве, мол, Москва ищет повод сорвать становление НАТО как оборонительной организации. Глава советского МИДа сказал, что подготовит новые предложения, которые бы устраивали всех. Эти сведения предоставил британский историк Джеффри Робертс (Geoffrey Roberts), автор книги «Вячеслав Молотов. Сталинский рыцарь „холодной войны“.

Давайте жить мирно

10 марта 1954 года Андрей Громыко представил Молотову проект записки для Президиума СССР с новыми предложениями, где советская позиция по вопросам европейской коллективной безопасности учитывала требования западной стороны.

В первоначальной версии говорилось об особых условиях членства СССР в НАТО, но Молотов внес свои коррективы. „Советское правительство считает, что вопросы, возникающие в связи с этим, должны быть решены в интересах укрепления безопасности народов“, — подчеркнул он.

СССР был не против участия США в общеевропейском оборонительном договоре, но при условии мирной или нейтральной политики НАТО в отношении других стран.

В окончательном варианте записки, утвержденном Маленковым и Хрущевым 26 марта и опубликованном 31 марта, сказано, что главным условием потенциального членства СССР в НАТО является отказ этой организации от любых проявлений агрессии.

Джеффри Робертс, комментируя этот документ, обратил внимание на такой факт, что к этой ноте прилагался подробный дискуссионный меморандум. Дело в том, что обычно советский министр ограничивался короткими записками, а затем обсуждал темы в личных беседах. Очевидно, что Молотов был уверен в необходимости предварительного тщательного обоснования своей позиции. Всё это говорило о чрезвычайной заинтересованности СССР в формате безопасного послевоенного мира.

Народ — за, правительства — против

По сообщениям из советских посольств и миссий, а также из публикаций в иностранной прессе, советский проект Общего Европейского Договора Коллективной Безопасности вызвал в Европе массу доброжелательных отзывов, причём практически во всех общественных организациях. О ноте Молотова с восторгом писала » Le Monde ».

Однако официальными лицами США, Франции Англии прилагались все усилия, чтобы «приглушить эффект» от ноты Молотова.

Шарль де Голль прямо сказал послу СССР Сергею Виноградову , что документ Молотова неприемлем, так как США рассматривается как представитель оккупированной Германии, но поскольку «вечно так не может быть, Америке придется уйти из НАТО». Виноградов парировал тем, что речь идет о Европейском Договоре Коллективной Безопасности, мол, причём тут США, находящиеся за тридевять морей. Впрочем, вскоре Москва согласилась видеть Америку в европейском оборонном договоре как равного партнера.

«Нереальная природа»

В мае 1954 года западные державы окончательно отвергли советское предложение о членстве СССР в НАТО. Они обосновали это тем, что участие Советского Союза в европейской организации было бы несовместимо с демократическими целями альянса, что «нереальная природа предложения не заслуживает обсуждения». Чтобы не потерять лица, лидеры западного мира выдвинули неприемлемые для СССР условия. Тем не менее, интенсивные переговоры Москвы по этой тематике продолжались вплоть до Женевской Конференции Министров Иностранных Дел, то есть до октября-ноября 1955 года.

Обе стороны попытались получить политические дивиденды, так ни о чём не договорившись.

Спустя 28 лет, в начале 1983 года, в СССР вновь поднимался вопрос о возможном членстве Советского Союза в НАТО, но после известных событий с южнокорейским «Боингом-747», к этой теме больше не обращались. Напомним, речь идёт об обвинениях, выдвинутых в адрес СССР о преднамеренном уничтожении советскими ВВС этого пассажирского самолета.

Наше время

17 июня 2001 года «The Guardian» опубликовала статью Яна Трейнора о реакции президента Путина на события в 1954 года. Владимир Путин в этой связи напомнил, что год назад он также предлагал членство России в НАТО, но идея была отвергнута Мадлен Олбрайт , госсекретарем США. История повторяется с теми же формулировками, что «нереальный характер предложения не заслуживает обсуждения».

Впрочем, американские политологи уверены, что со стороны Москвы это была лишь политическая уловка с тем, чтобы дискредитировать политику расширения альянса на восток.