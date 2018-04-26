Железняк: США нарушают международное право 

США нарушили международное право в отношении дипломатической собственности России в Сиэтле. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, передаёт РИА «Новости».
Он отметил, что такое поведение неприемлемо для демократического государства. «Подобные преступные действия в цивилизованной стране являются уголовным преступлением, но США не первый раз демонстрируют пренебрежительное отношение к чужому и даже своему законодательству, чем дискредитируют себя и разрушают сложившуюся систему международного права», — сказал депутат.
Ранее в среду официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что американские власти приступили к захвату комплекса зданий генконсульства России в Сиэтле. 25 апреля также стало известно, что представители США взломали замок и проникли в резиденцию генерального консула России в Сиэтле.