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Сенаторы Клинцевич и Аренин посетят Сирию в конце мая, сообщил источник
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Сенаторы Клинцевич и Аренин посетят Сирию в конце мая, сообщил источник 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сенаторы Франц Клинцевич и Сергей Аренин посетят в конце мая Сирию, возможны их встречи с руководством страны, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.
"Первоначально поездка планировалась на 3-5 мая, однако вероятнее всего, что она состоится в конце месяца", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, в программе поездки, кроме возможных встреч с руководством страны и Народного совета Сирии, запланировано посещение российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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