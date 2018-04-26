Сенаторы Клинцевич и Аренин посетят Сирию в конце мая, сообщил источник 

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сенаторы Франц Клинцевич и Сергей Аренин посетят в конце мая Сирию, возможны их встречи с руководством страны, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.
"Первоначально поездка планировалась на 3-5 мая, однако вероятнее всего, что она состоится в конце месяца", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, в программе поездки, кроме возможных встреч с руководством страны и Народного совета Сирии, запланировано посещение российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.
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