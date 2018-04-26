В Совфеде прокомментировали проникновение представителей Госдепа в генконсульство России

«Сейчас американцы находятся в стадии абсолютно наплевательского отношения ко всем дипломатическим и венским конвенциям, потому что они делают всё что хотят. По закону, если им было необходимо убедиться, что консульство не работает и оттуда все уехали, нужно было пригласить представителя консульства, чтобы он открыл здание и показал им все помещения. Но врываться и ломать замок — это полный беспредел, который нельзя просто так оставлять», — заявил Джабаров.

Он добавил, что пока Россия не ответит США «на это неприличное поведение, подобная тактика будет продолжаться»

«И американскому суду стоит дать правовую оценку действиям Госдепартамента», — заключил сенатор.